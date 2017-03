Khởi tố bảy bị can đánh bạc qua mạng

Ngày 25-10, tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an (phía Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền gần 500 tỉ đồng do vợ chồng Vương Chấn Thanh (giám đốc Công ty TNHH Viễn Tín, đường Ba Tháng Hai, quận 11, TP.HCM) cầm đầu.

Các bị can gồm Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến (vợ Thanh), Nguyễn Thanh Triều, Vương Thúy Hằng (vợ Triều), Do Tứ Tường bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Hai con bạc gồm Nguyễn Xuân Sơn, Lê Quang Tấn bị khởi tố về tội đánh bạc. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ bảy đối tượng trên để điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với quy mô rất lớn. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền trong các tài khoản của các đối tượng dùng để đánh bạc lên đến gần 500 tỉ đồng. Đường dây này do Vương Chấn Thanh tổ chức, thông qua trang web www.188... với máy chủ đặt tại Philippines. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. ÁI NHÂN