Khởi tố bảy bị can về tội vu khống

Trước đó, chiều 5-3, PC45 cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng Nguyễn Ngọc Tiến (trú TP Hà Tĩnh), Dương Chí Luyện, Lê Đăng Viêm, Nguyễn Xuân Hoa (trú huyện Thạch Hà) cùng về tội vu khống.

Theo PC45, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, một số người đã ra Hà Nội khiếu kiện, treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tố cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi điều tra, công an kết luận số băng rôn, khẩu hiệu do các bị can trên làm và phát tán nhiều lần tại Hà Tĩnh và Hà Nội có nội dung tố cáo sai sự thật, vu khống, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo địa phương.

Đ.LAM