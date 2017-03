Khởi tố bảy đối tượng chiếm đoạt tiền hoàn thuế

(PL)- Tin từ Công an tỉnh Kiên Giang ngày 5-10 cho biết công an tỉnh này vừa khởi tố, tạm giam bảy bị can để điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng trên gồm: Trần Hữu Thọ, Võ Thanh Tuyến, Huỳnh Văn Trong (cùng ngụ Kiên Giang); Lâm Tuấn Phát, Võ Thị Thanh Thủy (cùng ngụ TP.HCM), Võ Phê Rô (ngụ Đồng Tháp). Riêng Trần Thị Mỹ Chi (ngụ Kiên Giang) được tại ngoại. Nhóm đối tượng trên do Trần Hữu Thọ cầm đầu, lập bảy công ty và bốn hộ kinh doanh “ảo” tại Kiên Giang, TP.HCM và Campuchia. Toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh này đều không hoạt động và mục đích chính là xuất khống hóa đơn mua - bán, xuất khẩu hàng hóa khống để qua mặt cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt 10% tiền hoàn thuế GTGT. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã xuất hóa đơn khống lên tới 1.100 tỉ đồng, chiếm đoạt 110 tỉ đồng của Nhà nước. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. VĨNH SƠN