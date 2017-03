Khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18-1, Công an huyện Long Mỹ có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Tuấn (ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và Võ Thành Hải (ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, Công an huyện Long Mỹ có lệnh tạm giam Tuấn, Hải trong thời hạn hai tháng 27 ngày để phục vụ điều tra.

Các loại giấy tờ thu giữ của Võ Thành Hải. Ảnh: GIA TUỆ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và Hải do lười lao động nên bàn bạc nhau đi tìm những người có vướng mắc trong tranh chấp đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài. Ngày 14-1, Tuấn hẹn gặp ông TVA (ngụ xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) giới thiệu mình là cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, còn Hải là nhà báo của báo BVPL. Tuấn hứa giúp ông giúp ông A. giải quyết tranh chấp nhanh trong vòng một tuần, đồng thời yêu cầu ông A. đưa trước 12 triệu đồng, khi nào xong việc đưa 10 triệu đồng nữa. Trưa 15-1, khi Tuấn, Hải đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Công an huyện Long Mỹ cũng làm rõ, Tuấn chẳng phải cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp mà trước đây chỉ làm nhân viên công an xã, sau đó nghỉ việc. Riêng Hải là bộ đội phục viên, chẳng phải nhà báo mà chỉ là cộng tác viên phát hành báo thuộc Trung tâm Báo chí VH&DV MĐ - báo BVPL.

