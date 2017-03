Khởi tố bị can với “luật sư” xâm hại nữ sinh

Liên quan đến vụ luật sư xâm hại nữ sinh, chiều 7-12, Công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với ông Phạm Hữu Hoàng (28 tuổi, tạm trú thị xã Ngã Bảy) về tội dâm ô đối với trẻ em.

Trưa 27-11, tại một tum (chòi lá) trong quán cà phê, công an kiểm tra, bắt quả tang ông Hoàng đang có hành vi dâm ô với em NTN (sinh tháng 2-1999, hiện đang học lớp 8). Khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hoàng, công an thu giữ điện thoại, laptop… phát hiện ông lưu trữ trên 640 clip sex. Theo gia đình, trước đó gia đình đưa cháu N. đến văn phòng luật sư nơi ông Hoàng đang làm việc và ông này có hành vi dâm ô với cháu. Sau đó ông hẹn cháu ra quán cà phê và bị công an bắt quả tang…

Liên quan đến danh xưng: Có gọi ông Hoàng là luật sư được không, nhiều bạn đọc cho rằng gọi ông này là luật sư không có vấn đề gì nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng chưa thể gọi ông là luật sư. Hiện ông Hoàng đã qua giai đoạn tập sự luật sư, đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đã có đơn xin gia nhập nhưng Đoàn Luật sư Hậu Giang chưa xem xét…

Trao đổi với PV, luật sư Phan Trung Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư (Liên đoàn Luật sư Việt Nam), phân tích: Theo Luật Luật sư năm 2006, ông Hoàng chưa đủ điều kiện hành nghề luật sư. Theo thông tin cho biết, ông Hoàng mới chỉ có chứng chỉ hành nghề luật sư chứ chưa gia nhập đoàn luật sư nào. Theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Luật sư thì việc được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mới chỉ là điều kiện “cần” để có thể trở thành luật sư. Còn điều kiện “đủ” được quy định tại Điều 11 Luật Luật sư là người đó phải gia nhập một đoàn luật sư. Nói cách khác, nếu thông tin ông Hoàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng chưa gia nhập đoàn luật sư nào là chính xác thì ông này chưa đủ điều kiện hành nghề luật sư nên chưa thể gọi ông này là luật sư thực thụ được.

