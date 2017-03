Khởi tố bốn bị can mua bán trẻ em

Đồng thời, Công an huyện Tương Dương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm cách giải cứu một số phụ nữ, trẻ em mà Thuyên đã lừa bán ra nước ngoài.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cuối tháng 4-2012, Xuân cùng Oanh, Long (ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) lừa em CTN (14 tuổi) đưa đi bán theo “đơn đặt hàng” của Lô Thị Bun (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An). Bun liên lạc với Xuân bảo Thuyên từ Trung Quốc về mua em N. với giá 30 triệu đồng. Thuyên chỉ đồng ý mua em N. với giá 23 triệu đồng vì “nó còn ít tuổi, đưa ra nước ngoài phải nuôi 2-3 năm nữa mới bán đi làm vợ được”. Khi Thuyên, Xuân, Oanh, Long đang trên đường đưa cháu N. bán sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ. Hiện Bun đã trốn ra nước ngoài nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra,

truy bắt.

ĐẮC LAM