Khởi tố bốn kẻ cướp bằng roi điện

Trước đó, ngày 5-9, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường An Phú (Thuận An) phát hiện bốn thanh niên khả nghi nên tổ chức theo dõi. Khi các “hiệp sĩ” áp sát, mời về công an phường làm rõ thì các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị các “hiệp sĩ” khống chế, giao công an xử lý.

Cả bốn khai định dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, roi điện tìm người đi đường cướp tài sản.

XUÂN LƯƠNG