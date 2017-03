Khởi tố bốn người cướp tàu

(PL)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Hồ Việt Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bá Đức, Huỳnh Văn Thế, Lê Tấn Mã (cùng quê Nghệ An) và Tạ Ngọc Sang để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét để khởi tố các đối tượng trên thêm tội danh hủy hoại tài sản. Đây là nhóm người đã khống chế tài công, đập phá tài sản trên tàu đánh cá tại vùng biển Nam Côn Đảo rồi định cướp tàu để bỏ trốn qua Indonesia (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 28-5 đã có bài phản ánh). Vụ việc đã được Công an huyện Long Điền chuyển giao hồ sơ sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo thẩm quyền. Bởi tổng giá trị hai con tàu cùng lượng cá đánh bắt tại thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 4 tỉ đồng. TR.KHÁNH