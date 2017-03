Khởi tố chấp hành viên giấu hồ sơ chưa thi hành án

Theo đó, năm 2001, em gái bà Võ Thị Xương (ngụ thị xã Châu Đốc) đã tự ý bán mảnh đất của bà Xương cho hai người khác bằng giấy viết tay. Bà Xương đã khởi kiện ra tòa. TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm đã tuyên buộc người mua đất phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc để trả lại phần nền cho bà Xương. Phòng Thi án dân sự tỉnh An Giang (nay là Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang) đã giao bà Thư thụ lý, giải quyết vụ án này.

Dù bản án chưa được thi hành xong nhưng tháng 5-2003, bà Thư đã ký tên, ghi vào bìa hồ sơ thi hành án chữ “Xong-5/2003”. Sau đó, bà Thư trình lên ông Nguyễn Xuân Lâm (Phó phòng Thi hành án dân sự An Giang) kiểm tra hồ sơ để có bút phê lưu trữ. Do không kiểm tra tài liệu bên trong nên ông Lâm đã ký hồ sơ đóng dấu lưu kho. Đến tháng 10-2010, con trai của bà Xương đã gửi đơn tố cáo bà Thư.

THANH TÚ