Khởi tố chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh

(PL)- Sáng 11-5, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Do, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Phú Yên.

Ông Do bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Năm 2008, lợi dụng Quyết định 289 của Thủ tướng về việc hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân, ông Do đã có công văn chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong chi cục thu tiền làm biển số đăng ký cho tàu cá với mức thu từ 200.000 đến 260.000 đồng/tàu. Ngoài ra, trong quá trình đăng ký tàu cá, cán bộ, nhân viên của chi cục vẫn thu lệ phí đăng ký theo quy định (40.000-80.000 đồng/tàu). Tổng số tiền chi cục đã lạm thu dưới sự chỉ đạo của ông Do là gần 861 triệu đồng. Ðược biết, tháng 2-2010, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Giàu, Trưởng phòng Quản lý tàu cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của nhà nước về đăng ký, đăng kiểm tàu cá. THIÊN PHÚC