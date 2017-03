Khởi tố chồng, truy nã vợ tội mua bán phụ nữ, trẻ em

(PL)- Ngày 1-10, ông Mạc Thăng Long, Trưởng Công an xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Văn Tân (trú bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền) về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.

Đồng thời, ra lệnh truy nã toàn quốc vợ của Tân là Vi Thị Hồng về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em. Từ tháng 4-2011, hai vợ chồng Tân đã đến một số xã vùng sâu huyện Tương Dương “tuyển phụ nữ, trẻ em đi giúp việc, bán hàng ở Hà Nội lương cao” để bán ra nước ngoài. Với chiêu thức trên, vợ chồng này đã lừa bán một trẻ em và ba phụ nữ cho một phụ nữ quê Thanh Hóa hiện sống ở Trung Quốc. Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu đưa được ba nạn nhân về quê. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. ĐẮC LAM