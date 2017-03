Khởi tố chủ mỏ và bốn người khác

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trưa 3-5, do nghi người làm thuê trộm quặng, Trúc - chủ mỏ quặng thiếc lậu cùng bốn bị can trên, đã dùng cây có gai đánh anh Lữ Văn Tới và anh Lương Văn Trung (cùng ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) tóe máu rồi tưới mắm, xát muối vào vết thương, dìm nước, đốt bao nylon cho chảy nhựa bỏng người… trong suốt 3 tiếng.

Ngoài ra, hai người làm thuê tên Cường và Danh cũng bị Trúc và bốn bị can đánh, đấm vào mặt. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, anh Tới bị thương tật 19,25%. Hiện anh Trung đang tiếp tục điều trị ở nhà và chưa giám định thương tật.

ĐẮC LAM