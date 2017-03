Khởi tố chủ nhà hàng giết người

(PL)- Ngày 19-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bình Nghị, chủ nhà hàng Seven Night (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), về tội giết người.

Trước đó, đêm 12-9, trong lúc ăn nhậu tại nhà hàng Seven Night, nhóm bạn của Nguyễn Thị Loan (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhân viên nhà hàng. Loan chạy xuống nhà bếp cầm con dao nhọn dọa đâm cô nhân viên. Thấy vậy, Nghị liền chạy đến can ngăn, hất con dao văng xuống đất. Hai người bạn đi cùng Loan là Đồng Vũ Minh và Nguyễn Văn Riêm cùng xông tới can thiệp liền bị Nghị nhặt dao đâm một nhát trúng ngực Minh. Minh chết ngay sau đó. T.TÀI