Khởi tố chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Viễn Đông

(PL)- Chiều 26-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Dũng, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông, về hành vi thao túng giá chứng khoán.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo về việc bắt tạm giam này và yêu cầu Công ty Dược phẩm Viễn Đông công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ. UBCKNN cũng chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Trước đó, ngày 18-11, UBCKNN đã đình chỉ việc chào bán cổ phiếu DVD của Công ty Dược phẩm Viễn Đông trong vòng 60 ngày hoặc đến khi UBCKNN có thông báo mới. Nguyên nhân do trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của công ty này có một số thông tin sai lệch và bỏ sót các thông tin quan trọng. T.TÚ