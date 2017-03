Khởi tố chủ tịch xã lập quỹ đen hơn 400 triệu đồng

Tháng 7-2009, ông Điền Xuân Trường, kế toán xã An Cơ, đã tố cáo lãnh đạo xã này vi phạm trong việc lập quỹ trái phép. Thanh tra huyện Châu Thành đã vào cuộc và có kết luận. Theo đó, thanh tra yêu cầu ông Dũng phải nộp lại hơn 411 triệu đồng tiền để ngoài sổ sách; trả cho Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành hơn 74 triệu đồng gồm tiền quỹ vì người nghèo, tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do sử dụng sai mục đích. Đồng thời, Huyện ủy Châu Thành đã yêu cầu kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cơ.

Công an huyện cũng khởi tố ông Trường vì có liên quan đến các sai phạm của ông Dũng. Tuy nhiên, ông Trường đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng cho rằng mình không phạm tội mà chỉ làm theo chỉ đạo của ông Dũng. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

N.ĐỨC