Khởi tố cô gái tát CSGT

Trước đó, ngày 2-7, Linh cùng mẹ Linh là bà Trương Thị Hạnh và em trai chở ba đi trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường Lê Văn Khương (quận 12). Hai CSGT là Thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh và thực tập sinh Vũ Quang Long đang làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe. Bà Hạnh không xuất trình được bằng lái, còn giật lại giấy tờ xe và đòi bỏ đi. Bị ngăn cản, Linh đã nhào tới xô đẩy anh Long và tát tai liên tục vào mặt Thượng sĩ Ánh rồi ngã ra xỉu… Một đoạn phim về sự kiện này đã gây xôn xao dư luận.

16 giờ chiều 19-7, tổ tuần tra Công an xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) truy đuổi hai đối tượng nghi vấn chạy xe Supper Dream BKS 60P3-8460 trên hương lộ 10. Một kẻ đã dùng súng bắn trúng tay công an viên Hồ Thông và bắn sượt trán một người đi đường. Trong lúc tháo chạy, cả hai đã dùng súng chống trả quyết liệt khiến Thượng sĩ Lê Thanh Tâm, sinh viên Trường Trung cấp CSND II (đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ), hy sinh. Lực lượng truy đuổi đã nổ súng tiêu diệt một đối tượng và thu một khẩu súng K59. Người còn lại bỏ xe chạy vào lô cao su ven đường và bị bắt vào 18 giờ 40 cùng ngày.

ÁI NHÂN - T.DUNG