Khởi tố công an nhập hộ khẩu khống cho Việt kiều

Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh và Trần Minh Nhựt (nguyên là phó công an và công an viên xã Giao Long, huyện Châu Thành) về hành vi nhận hối lộ để lập khống hộ khẩu cho Việt kiều. Đồng thời, bắt tạm giam bà Trần Thị Hoàng Phi (ở quận 3, TP.HCM) về hành vi đưa hối lộ.

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6-2012, Vinh và Nhựt nhận 3.900 USD của bà Phi để nhập hộ khẩu cho 37 Việt kiều nhằm hợp thức hóa việc nhập khẩu xe ô tô theo diện hồi hương mang theo tài sản. Bước đầu ông Vinh đã nộp lại 45 triệu đồng, ông Nhựt nộp 17 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN TÂM