Khởi tố đối tượng đâm chết một cảnh sát khu vực

Ngày 15/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố tên Lê Văn Lâm (24 tuổi), trú quán tại xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, hiện đang tạm trú tại tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội danh giết người.



Người bị hại là Trung úy cảnh sát khu vực Dương Công Huấn (28 tuổi), trú tại tổ 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.



Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 10/9, anh Huấn cùng hai người bạn đến khu vực tổ 7 phường Túc Duyên (gần nơi tạm trú của Lâm) có việc riêng. Lâm đi về gặp anh Huấn cùng hai người bạn tại đó và đã xảy ra lời qua tiếng lại.



Sau đó, Lâm đã dùng con dao có phần lưỡi dài 25cm có sẵn trong người đâm anh Huấn xuyên lồng ngực, rách màng tim gây chảy máu trong khiến anh Huấn tử vong trên đường đi cấp cứu. Hung thủ đã bị bắt ngay sau khi gây án.



Tại cơ quan điều tra, tên Lâm còn khai nhận đang bị Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra thông tin này. /.

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)