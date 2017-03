Khởi tố đối tượng mua bán nhớt giả

(PL)- Ngày 20-9, tin từ Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Văn Đồng (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) về tội sản xuất hàng giả.

Ngày 24-8, Vương Văn Đồng thuê xe ba gác chở 45 thùng nhớt Honda, Vistra 300, Castrol) ra chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM), vận chuyển về Trà Vinh để bán thì bị Công an phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An) phát hiện, kiểm tra. Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định chất lượng những lô hàng này và đều không đạt chất lượng. Đồng khai nhận đầu năm 2012 có quen biết một đối tượng tên Dũng (chưa xác định địa chỉ) chuyên làm nhớt giả. Dũng giao nhớt cho Đồng đem xuống miền Tây tiêu thụ. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy xét đối tượng Dũng. X.LƯƠNG - Đ.LÊ