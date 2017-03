Khởi tố giám đốc Công ty 586 - Chi nhánh Cần Thơ

Liên quan đến vụ “Cọc bê tông đổ giữa sông, hai người chết” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 - Chi nhánh Cần Thơ (Công ty 586), về tội cản trở giao thông đường thủy. Quyết định khởi tố bị can đang chờ VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 15-5-2011, ghe chở gạch của vợ chồng anh Dương Đắc Thắng (ngụ xã Mỹ An, huyện Măng Thít, Vĩnh Long) chạy trên sông Bình Thủy. Khi đến đoạn sông gần chợ Long Hòa (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) thì bị cọc bê tông đường kính hơn nửa mét cắm chơ vơ giữa sông đổ ập xuống đập vào người vợ anh Thắng đang nằm trên mui ghe làm chị này chết tại chỗ và gây chìm ghe. Anh Thắng may mắn thoát chết nhưng con gái Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) rơi xuống sông mất tích…

Phần cọc còn lại (khoanh tròn)sau khi bị gãy. Ảnh: GT

Theo công an, bảy năm trước khi xảy ra sự cố trên, Công ty 586 đóng cọc bê tông nói trên và một cây cọc sắt để thi công công trình cầu Bình Thủy 2 thuộc dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc (nay là đường Võ Văn Kiệt - PV). Sau đó cây cầu này chuyển sang vị trí khác nhưng Công ty 586 không tháo dỡ hai cây cọc.

Về hai cây cọc đứng chơ vơ mà không có biển báo an toàn này, năm 2010, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt Công ty 586 4 triệu đồng và buộc công ty phải có phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông đường thủy. Tuy nhiên đến khi tai nạn xảy ra, Công ty 586 chẳng có động tác xử lý nào.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT quận Bình Thủy đã khởi tố vụ án cản trở giao thông đường thủy để điều tra nhưng sau đó tạm đình chỉ vì cho rằng không xác định được ai là bị can.

Sau đó, Công an quận Bình Thủy và Công an TP Cần Thơ có công văn tham khảo nghiệp vụ lên Bộ Công an về vụ án này. Theo Bộ Công an, với hồ sơ mà công an địa phương cung cấp, vụ án có đủ dấu hiệu của tội cản trở giao thông đường thủy và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã thụ lý, phục hồi điều tra vụ án và có quyết định khởi tố bị can như trên.

GIA TUỆ