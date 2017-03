Khởi tố giám đốc là có căn cứ

Liên quan đến vụ công an có quyết định khởi tố giám đốc Công ty 586 - Chi nhánh Cần Thơ, đến chiều 8-9, VKSND TP Cần Thơ vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố này. Đại tá Phan Minh Tấn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ và đang đợi VKS phê chuẩn để tiếp tục thực hiện điều tra theo quy định”.

Tạm đình chỉ rồi phục hồi

Đây là vụ án hiếm hoi mà người đứng đầu pháp nhân bị công an đề nghị xử lý hình sự.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 15-5-2011, vợ chồng anh Dương Đắc Thắng (42 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chạy ghe trên sông Bình Thủy. Đến đoạn sông gần chợ Long Hòa (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) thì bị cọc bê tông cắm chơ vơ giữa sông ập xuống làm chìm ghe và làm chết vợ, con gái anh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thủy đã khởi tố vụ án cản trở giao thông đường thủy. Tuy nhiên, sau hơn một năm điều tra, công an phải tạm đình chỉ vì không xác định được bị can. Sau khi tham khảo nghiệp vụ, Công an quận Bình Thủy phục hồi điều tra và chuyển Công an TP Cần Thơ điều tra vì có nhiều tình tiết phức tạp.

Đoạn cọc bê tông gây ra vụ tai nạn khiến hai người chết. Ảnh: GT

Trong công văn hướng dẫn nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nêu: Sự việc có dấu hiệu của tội cản trở giao thông đường thủy. Khi xem xét tội này, cơ quan điều tra phải xem xét hồ sơ pháp nhân chủ đầu tư, đơn vị thi công; hồ sơ dự án xây cầu Bình Thủy 2; hồ sơ thi công; các hợp đồng kinh tế, thanh lý giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công để làm rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm lắp đặt, duy trì báo hiệu và thanh thải vật chướng ngại nhưng không thực hiện. Căn cứ vào hồ sơ pháp nhân của đơn vị vi phạm để xác định cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án.

Giám đốc 586 chi nhánh chịu trách nhiệm

Trong hồ sơ, Công an TP Cần Thơ xác định: Tháng 11-2005, ông Võ Ngọc Châu, đại diện cho Công ty 586, ký hợp đồng thi công gói thầu cầu Bình Thủy 2 với Sở GTVT TP Cần Thơ. Trong ngày khởi công, Công ty 586 đã cho đóng cọc thử trụ T2.

Sau đó, phía TP Cần Thơ điều chỉnh dự án và cầu Bình Thủy 2 dịch chuyển sang chỗ khác nên ngày 8-5-2008, phía Sở GTVT Cần Thơ ký biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty 586 về dự án xây cầu Bình Thủy 2. Một năm sau UBND TP Cần Thơ chỉ định Công ty 586 thi công cầu Bình Thủy 2 ở vị trí mới.

Sau khi xảy ra sự cố sập cọc, Công ty 586 thừa nhận với công an là chủ đầu tư có nhắc nhở việc thanh thải cọc trụ thử T2 nhưng chưa kịp làm. Công ty 586 chưa lên kế hoạch giao cá nhân nào chịu trách nhiệm thanh thải cây cọc.

Theo công an, hành vi gây ra vật chướng ngại nhưng không lắp đặt và duy trì báo hiệu, không thanh thải vật chướng ngại, gây hậu quả chết người đủ cấu thành tội cản trở giao thông đường thủy. Ông Võ Ngọc Châu, Giám đốc Công ty 586 - Chi nhánh Cần Thơ, là người trực tiếp ký và thanh lý các hợp đồng với chủ đầu tư nên là người chịu trách nhiệm. Từ đó công an có quyết định khởi tố ông Châu về tội danh trên.

Bỏ lửng tội thiếu trách nhiệm...

Được biết trước khi xảy ra sự việc, tháng 4-2010, lực lượng kiểm tra giao thông liên ngành của TP Cần Thơ đã lập biên bản, giao Phòng CSGT đường thủy xử phạt Công ty 586 số tiền 4 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị đóng cọc phải có phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông đường thủy. Tuy nhiên, cây cọc vẫn đứng chơ vơ rồi gây tai nạn cho ghe anh Thắng.

Trong hướng dẫn nghiệp vụ, Bộ Công an nhận định: Hành vi không kiểm tra, xử lý vi phạm, không thanh thải vật chướng ngại có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, cần xác định đơn vị trực tiếp quản lý đoạn sông nơi xảy ra tai nạn, căn cứ vào hồ sơ pháp nhân của đơn vị quản lý để xác định cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Nhưng đến nay vẫn chưa có bị can nào bị khởi tố tội danh này.

Khởi tố là phù hợp Theo TS Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật hình sự, ĐH Luật TP.HCM, xét về mặt lỗi, ông giám đốc chi nhánh là người có thẩm quyền trong việc thi công đóng hai cây cọc bê tông xuống lòng sông. Sau khi có sự điều chỉnh việc xây dựng cầu Bình Thủy 2, giám đốc Chi nhánh 586 phải nhận thức được việc không tháo dỡ hai cây cọc bê tông có thể gây nguy hiểm cho tàu bè qua lại, gây hậu quả đáng tiếc. Mặc dù trước đây đã có sự cảnh báo nhưng giám đốc vẫn không thực hiện việc tháo bỏ cây cọc bê tông khiến hậu quả đáng tiếc xảy ra. Do vậy, việc cơ quan CSĐT khởi tố đối với giám đốc Chi nhánh 586 tội cản trở giao thông đường thủy là phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự.

GIA TUỆ - H.TÚ