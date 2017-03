Khởi tố giám đốc lừa dân bán đất

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng triển khai lệnh bắt tạm giam thì ông Hùng đã rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2013, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thương mại TP mới Biên Hòa và Công ty Hùng Vĩ (đều do ông Hùng làm giám đốc) đã tự san lấp, phân lô bán nền với giá 80-150 triệu đồng/lô trên khu đất nằm trong quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Bình Hóa (xã Hóa An), chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép xây dựng. Ông Hùng đã tự ý chia thành 172 lô, diện tích 5x15 m. Để người dân tin tưởng, ông Hùng hứa lo các thủ tục xây dựng, giấy đỏ trong vòng năm tháng và sẽ kéo điện, nước khi hoàn thành nhà... Nhiều người dân đã bỏ tiền ra mua hết 172 nền nhà trên. Ông Hùng đã thu lợi gần 10 tỉ đồng. Khi người dân biết bị ông Hùng lừa đã gửi đơn tố cáo đến công an. Hiện khu đất này có 86 căn nhà đã xây dựng trái phép.

N.ĐỨC