Khởi tố giám đốc Ngân hàng Công Thương Trà Vinh

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của ông Bình. Trước đó, Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã có quyết định đình chỉ công tác ông Bình.

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản tại VietinBank Trà Vinh, ngày 18-11, công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Thanh Vân (phó giám đốc) và hai phó phòng về tội tham ô. Theo xác minh của Công an tỉnh Trà Vinh, VietinBank Trà Vinh đã lập 177 hồ sơ khống để rút tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng; ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí 0,2%-0,4%/tháng, cao hơn nhiều lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VĨNH BÌNH