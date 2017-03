Khởi tố giám đốc trung tâm thẩm mỹ làm chết người

(PL)- Ngày 17-5, Công an quận Đống Đa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Phạm Văn Ái, giám đốc cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội (257 Giải Phóng, Hà Nội) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Theo cơ quan điều tra, cơ sở của ông Ái không được phép thực hiện các phẫu thuật cắt mí mắt, bơm ngực… nhưng vẫn cố tình làm. Ông Ái đã thỏa thuận làm đẹp cho chị BBL với chi phí dịch vụ cắt mí là 5 triệu đồng, bơm ngực là 2.600 USD. Ca phẫu thuật được thực hiện vào chiều 29-4, do ông Ái trực tiếp thực hiện. Rạng sáng 30-4, chị L. đã tử vong. THANH LƯU