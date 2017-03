Khởi tố giám đốc và phó giám đốc giết người

(PL)- Chiều 24-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Viết Văn (giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An);

Lê Văn Trọng (phó giám đốc chi nhánh), Cù Hoàng Oai và Nguyễn Văn Thanh (nhân viên công ty) cùng năm người khác về tội giết người. Chiều 21-1, anh Nguyễn Quang Hạnh (trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến chi nhánh trên để đòi lại 2.500 USD mà anh đã đặt cọc để đi xuất khẩu lao động ở Angola nhưng không đi được. Bốn bị can trên không chịu trả lại tiền mà còn thuê năm đối tượng “xã hội đen” ở TP Vinh và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đến đánh, đâm chết anh Hạnh. Đ.LAM