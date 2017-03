Khởi tố hai cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Chiều 24-2, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (đều là cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ) về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị can Dương bị tạm giam, còn Khánh được tại ngoại để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Thị Bạch Huệ (chủ một DN vận tải taxi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Huệ vay trên 89 tỉ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC tại Phòng giao dịch Phú An và Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ. Huệ lập 128 bộ hồ sơ vay và thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xe ô tô. Sau khi vay được tiền, Huệ mượn lại tài sản thế chấp rồi đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27,3 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC.

Trần Thị Bạch Huệ bị khởi tố về tội lừa đảo có liên quan đến cán bộ Ngân hàng Việt Á. Ảnh: GIA TUỆ

Thủ đoạn của Huệ là tìm người có nhu cầu vay tiền để hứa hẹn đứng ra vay giùm, rồi yêu cầu “con mồi” làm giao giấy đỏ cho Huệ hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng giả cách) cho Huệ với thời hạn khoảng năm năm. Sau khi người vay trả tiền, Huệ sẽ trả lại hợp đồng, giấy tờ.

Khi có hợp đồng, giấy đỏ trong tay, Huệ đem đến Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ thế chấp để vay số tiền lớn, chỉ trích lại một ít cho các nạn nhân. Sau đó, Huệ tìm cách mượn lại giấy đỏ đã thế chấp để làm thủ tục chuyển sang tên cho Huệ rồi lấy giấy đỏ đi thế chấp ở ngân hàng khác hoặc đem bán.

Đối với hai cán bộ tín dụng Dương và Khánh có hành vi không thẩm định hồ sơ, thực tế tài sản thế chấp, đồng thời còn giao tài sản thế chấp lại cho Huệ, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Đại tá Lê Hoàng Bé, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trong số 128 bộ hồ sơ vay của bị can Huệ, qua xác minh, Huệ dùng tài sản không phải của mình để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng trái pháp luật. Bước đầu, bị can thừa nhận chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của trưởng phòng giao dịch An Nghiệp và Phòng giao dịch Phú An”.

Trước đó, vào tháng 9-2011, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ. Ngay sau đó, chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á đã đình chỉ chức vụ giám đốc Chi nhánh Cần Thơ và hai trưởng phòng giao dịch An Nghiệp và Phú An do “đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của ngân hàng, có dấu hiệu cố ý làm trái”. Thời điểm này, ông NMB, Trưởng phòng giao dịch Phú An, phải nhập viện vì có vấn đề về sức khỏe.

GIA TUỆ