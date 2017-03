Khởi tố hai công nhân trộm nhôm của công ty

(PL)- Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải và Trần Chí Thiện về tội trộm cắp tài sản.

Hải và Thiện là công nhân của Công ty Nhôm Tungshin (KCN Sóng Thần, Bình Dương) đã bàn bạc tìm cách trộm nhôm thành phẩm đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Đêm 12-10, Hải và Thiện trộm được 60 thỏi nhôm (trị giá khoảng 58 triệu đồng) đem giấu ở bãi rác của công ty chờ cơ hội mang ra ngoài. Đến 23 giờ cùng ngày, khi Thiện đang lấy nhôm từ trong bãi rác thì bị bảo vệ phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý, còn Hải kịp thời bỏ trốn. Đến ngày 17-10, Hải đến cơ quan công an đầu thú. XUÂN LƯƠNG