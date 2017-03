Khởi tố hai đối tượng buôn bán gas giả

Ngày 29-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép tại doanh nghiệp tư nhân Văn Bồng (tổ 3, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành). Theo điều tra, doanh nghiệp Văn Bồng có 17 trụ bơm gas, năm bồn chứa gas, một xưởng sửa chữa vỏ chai gas. Theo lời khai của Vũ Văn Bồng, sau khi chiết gas từ bồn vào bình loại từ 14 đến 45 kg, Bồng gắn niêm màng co giả của các hãng gas rồi bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 300 bình gas thành phẩm đã được niêm màng co của nhiều hãng gas, gần 10.000 vỏ bình gas của 28 hãng gas, bốn bao tải niêm màng co, 130 tem chống giả các hãng gas…

DUY ĐÔNG