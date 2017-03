Khởi tố hai kẻ bắt cóc đòi chuộc 50 cây vàng

Ông Tâm đã tỉnh táo khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: TTO

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Thúy giúp việc nhà cho vợ chồng chị C. (quận 4, TP.HCM). Ngày 10-9, Thúy và Tâm đã bắt cóc cháu H. (con chị C.) để đòi tiền chuộc 50 cây vàng. Ngày 14-9, khi Thúy và Tâm đang nhận vàng thì bị công an bắt quả tang.

ÁI NHÂN