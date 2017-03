Khởi tố hai kẻ ném “bom xăng”

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đình Phúc và Vương Tấn Tài (cùng ngụ thị xã Thuận An) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 27-2, Phúc và Tài đã dùng “bom xăng” ném vào căn nhà số 35/3A (KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An) của anh Nguyễn Tấn Phi. Trước khi ném “bom xăng” vào nhà anh Phi, cả hai đã dùng đá xanh ném vỡ cửa kính hai chiếc xe ô tô 16 chỗ và 29 chỗ của anh Nguyễn Ngọc Phát (em trai anh Phi). Tại cơ quan điều tra, Phúc khai trước đây làm công trong đoàn lân sư rồng của anh Phi nhưng không được nhận tiền lương nên Phúc nghỉ việc, đòi tiền. Theo anh Phi giải thích: “Phúc vào làm việc chỉ được hai tuần thì nghỉ rồi dẫn theo bốn người của tôi về Bình Thuận lập đội lân sư rồng riêng. Đầu năm 2013, Phúc quay lại xin làm việc và hứa sẽ không bỏ ngang như trước. Thế nhưng ngày 19-2, trong khi mọi người đi làm việc thì Phúc bỏ đi uống rượu rồi kéo theo mấy người xông vào đánh nhân viên trong đội lân sư rồng của tôi. Trong thời gian còn làm việc, Phúc đã mượn một chiếc xe máy của tôi đi công việc nhưng không thấy mang về. Tôi hỏi xe đâu thì Phúc nói gây tai nạn nên bỏ xe rồi”. Tối 23-2, Phúc dẫn theo Tài đến nhà anh Phi hỏi tiền lương nhưng không gặp anh Phi, cả hai vào nhà lấy hai đầu lân và nhắn anh Phi mang tiền đến chuộc. Ba ngày sau, không thấy anh Phi đưa tiền chuộc, Phúc và Tài mang chai có chứa xăng, châm lửa quăng vào nhà anh Phi gây cháy. May là người dân xung quanh phát hiện kịp thời, dập lửa và trình báo công an. Sau đó Phúc, Tài đã bị bắt. XUÂN LƯƠNG