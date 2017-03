Khởi tố hai người cắt trộm cáp quang

(PL)- Chiều 13-3, tin từ cơ quan Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhạc, Vũ Thị Oanh (cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về hành vi cắt trộm dây cáp quang viễn thông.

Từ đầu năm 2011 cho đến khi bị bắt, Nhạc cùng Nguyễn Văn Quản (trú xã Đô Thành) mang thiết bị, đi xe máy cắt trộm dây cáp quang thông tin liên lạc chạy qua địa bàn huyện Anh Sơn vào ban đêm. Khi biết Nhạc và Quản cắt trộm 500 m dây cáp quang, Oanh không tố giác mà xin cùng đi trộm. Sau khi cắt trộm dây cáp quang, dây điện thoại, Nhạc, Oanh, Quản mang về đốt cho chảy vỏ nhựa để lấy ruột đồng mang bán. Hiện Quản đã bỏ trốn. Cơ quan Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Quản. Đ.LAM