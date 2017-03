Khởi tố hai người gây rối trật tự công cộng

(PL)- Chiều 13-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền (cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, từ ngày 20 đến 22-8, có hàng chục người kéo đến tụ tập, căng băng rôn trước trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ để khiếu nại về đất đai. Trong đó, bà Nguyệt và bà Tuyền xông vào sân trụ sở la lối, đập cửa phòng làm việc của lãnh đạo UBND huyện, gây mất an ninh trật tự… Bà Nguyệt và bà Tuyền từng bị Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự trước Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. GIA TUỆ