Khởi tố hai người vi phạm giao thông, làm một cảnh sát hy sinh

Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn ba tháng đối với Phan Quang Trung và Phạm Tấn Tài (cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về tội chống người thi hành công vụ.

Đêm 17-2, Trung điều khiển xe mô tô Suzuki Sport chở Phạm Tấn Tài đánh võng, nẹt pô và chạy với tốc độ cao trên tỉnh lộ 927 qua địa bàn xã Hòa An. Lực lượng tuần tra CSGT Công an huyện Phụng Hiệp đã ra hiệu ngừng xe để kiểm tra nhưng Trung rồ ga bỏ chạy. Thiếu úy Tống Phước Ngộ đã lái mô tô đặc chủng đuổi theo. Trung cố tình đánh võng, ép không cho xe của Thiếu úy Ngộ vượt lên. Khi bị đuổi kịp thì Tài đạp vào xe mô tô đặc chủng khiến Thiếu úy Ngộ bị lạc tay lái, đâm xe vào gốc cây bên đường và tử vong.

GIA TUỆ