Khởi tố hai tài xế tông CSGT rồi đóng cửa cố thủ

Như đã đưa tin, sáng 19-11, tổ công tác Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) ra tín hiệu yêu cầu xe khách biển số 48K-3029 do Quang điều khiển dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Quang tiếp tục cho xe chạy đâm vào Trung úy Trần Xuân Hà khiến anh Hà bị thương nhẹ rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng vào TP.HCM. Sau đó Quang đổi lái cho Tín, Tín tiếp tục cho xe chạy rồi đâm vào xe mô tô của Trung úy Đoàn Anh Dũng làm anh bị xây xát. Lực lượng chức năng đã rượt đuổi, chặn được xe khách dừng lại nhưng do Quang và Tín đóng cửa cố thủ trên xe nên họ buộc phải phá van hơi cửa xe và khống chế đưa cả hai về trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.

Đ.LAM