Khởi tố hai vợ chồng chiết nạp gas giả

Trước đó, ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra tại Công ty TNHH SX-TM-DV&XD Nhựt An (trụ sở ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) do ông Trương Bá Tài làm giám đốc.

Bình gas giả bị công an phát hiện tại Công ty Nhựt An. Ảnh: GIA TUỆ

Ngày 8-6, trinh sát Công an TP Cần Thơ phát hiện hai xe tải 67L-8641 và 67M-0922 chở 210 bình gas các loại không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu chiết nạp gas giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Lực lượng công an tiến hành khám xét Công ty Nhựt An (ông Tài ủy quyền cho Danh quản lý hoạt động kinh doanh). Tại đây, công an thu giữ 160 bình gas các loại (có gas), 1.403 vỏ bình gas các loại, 5.400 niêm màng co, hơn 5.100 tem chống hàng giả, 31 nhãn hiệu hàng hóa Total (Elf gas), 625 nút nhựa màu trắng đều là hàng giả.

Danh và Thủy khai từ tháng 4-2010, thấy mua gas không có hợp đồng sang chiết thu lợi nhuận cao nên mua các loại tem, niêm màng co, nút nhựa giả trên gắn vào các bình gas giả, thu lợi bất chính hành trăm triệu đồng.

GIA TUỆ