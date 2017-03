Khởi tố hai vợ chồng hành hung nhà báo

“Chiều 17-2, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Văn Sĩ và vợ là Huỳnh Ngọc Dư về tội cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 8-2, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Lang và Võ Hoàng Nghĩa (Đài PT-TH TP Cần Thơ) cùng với lực lượng công an đến khu vực Hòa An (phường Thới Hòa) để xác minh đơn khiếu nại mà người bị khiếu nại là vợ chồng ông Sĩ. Khi hai nhà báo cùng một số cán bộ công an ra về thì vợ chồng ông Sĩ xuất hiện chửi bới. Bà Dư còn xông đến hành hung hai nhà báo rồi cùng chồng cướp máy quay phim đem về nhà cất giữ…

GIA TUỆ