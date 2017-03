Khởi tố hiệu trưởng Nguyễn Thanh An tội giết người

(PL)- Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết nơi này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh An, Hiệu trưởng Trường Tiểu học C Phước Long (xã Phước Long, huyện Phước Long), về tội giết người và ra lệnh tạm giam bị can.

Cùng ngày, bị can Nguyễn Thanh An đã xuất viện và được dẫn giải về trại tạm giam công an tỉnh. Trước đó, vào ngày 24-6, ba giáo viên của trường tổ chức nhậu tại thư viện. Khi đã ngà say, lời qua tiếng lại với nhau, hiệu trưởng An đã dùng dao cắt cổ làm chết thầy Nguyễn Việt Triều, còn thầy Bùi Thanh Đẳng bị thương. Hiện nạn nhân Bùi Thanh Đẳng vẫn nằm điều trị tại BV Đa khoa Bạc Liêu. M.NGỌC