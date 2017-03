Khởi tố hung thủ chém cô ruột đứt đầu

Tại cơ quan điều tra, Gia thừa nhận đã chém lìa đầu cô ruột Đặng Thị Thi và chém trọng thương Đặng Khắc Lâm (con chú ruột của Gia). Tuy nhiên, ông Phương (cha của Lâm) khẳng định chính ông Đặng Quang Bình (cha của Gia) là người trực tiếp chém Lâm.

Theo ông Bùi Tô Hoài, Trưởng Công an xã Hòa An, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã bắt giữ ông Bình vì ông là hung thủ chém em Lâm, lúc đó trên người ông Bình cũng dính đầy máu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp 1 m2 đất làm hàng rào, chiều 20-5, ông Bình và em gái là bà Đặng Thị Thi cãi vã, thách thức nhau. Ông Phương (em trai ông Bình) đến can ngăn thì ông Bình vác rựa đòi chém. Lúc này, Gia vừa về đến nhà, cầm rựa xông ra chém đứt cổ bà Thi. Cùng lúc, em Lâm cũng bị chém vào cổ, bị thương nặng.

TẤN LỘC