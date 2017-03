Khởi tố kẻ bán nhà bằng giấy tờ giả

Tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM với các cơ quan tố tụng vào ngày 13-6-2012, đại biểu Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cảnh báo tình trạng làm giấy tờ giả ngày càng nhiều trong lĩnh vực ngân hàng, bán tài sản nhà đất, công chứng… Các cơ quan công chứng than phiền là phát hiện những vụ làm giấy tờ giả, báo cho công an nhưng tiến độ xử lý rất chậm. Công an TP.HCM cần quan tâm hơn nữa đến việc xử lý tình trạng làm giấy tờ giả. Tại buổi giám sát, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Từ năm 2010, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có công văn chỉ đạo công an các quận, huyện đẩy mạnh xử lý giấy tờ giả qua công chứng. Công an TP.HCM và các quận, huyện phải khẩn trương phối hợp kiểm tra, xử lý hình sự hành vi làm giả giấy tờ như CMND, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu để giao dịch đối với tài sản là nhà ở, đất ở. (Công văn 1713 ngày 18-4-2012 của Chủ tịch UBND TP

Lê Hoàng Quân)