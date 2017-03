(PL)- Ngày 2-8, Thượng tá Lê Kỳ Ngộ, Quyền Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết công an huyện đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Vũ về tội cố ý gây thường tích.

Chiều 25-7, do mâu thuẫn nên Phan Song Trường và Vũ, cùng ngụ phường 5, TP Vĩnh Long dùng dao chém rụng bàn tay trái của nạn nhân. Hiện Vũ bị bắt còn Trường đã bỏ trốn. PHÚC TÂN