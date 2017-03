Khởi tố kẻ chở gỗ lậu, bắn hơi cay vào công an

(PL)- Sáng 8-3, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Bình về hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí trái phép và vận chuyển lâm sản trái phép.

Tối 28-2, đội tuần tra kiểm soát giao thông (Công an huyện Quỳ Châu) ra tín hiệu yêu cầu xe con biển số 29X-1884 (do Bình điều khiển) dừng xe trên quốc lộ 48 (thuộc xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì dừng xe, Bình lại tăng tốc lao vào lực lượng cảnh sát, sau đó lái xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1A. Một chiến sĩ công an điều khiển xe máy đuổi theo xe Bình được 20 km thì Bình mở cửa kính, chĩa súng bắn đạn hơi cay vào mặt anh. Được sự giúp sức của người dân, các chiến sĩ công an đã đuổi kịp xe, tước súng trên tay Bình, ngoài ra còn thu giữ được tang vật là 0,5 m3 gỗ sa mu dầu (thuộc nhóm gỗ quý hiếm 1A) không có giấy tờ. Đ.LAM