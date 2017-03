Khởi tố kẻ chuyên trộm tài sản nhà thờ

Trước đó, Công an huyện Phú Giáo đã bắt được Chuyên sau khi Chuyên gây ra năm vụ trộm liên tiếp trong nhà thờ trên địa bàn.

Theo điều tra, rạng sáng 6-5, dàn âm thanh (trị giá khoảng 50 triệu đồng) tại nhà thờ trên địa bàn xã Vĩnh Hòa bị mất trộm. Trong khi đang truy tìm thủ phạm thì công an nhận tiếp tin báo một vụ trộm giàn âm thanh khác tại nhà thờ Lễ Trang vào ngày 11-5.

Nguyễn Tấn Chuyên. Ảnh: XL

Nhận định hai vụ trộm có thể do cùng một người thực hiện nhưng khi công an chưa xác định được nghi can thì đêm 10-6, một vụ trộm giàn âm thanh khác lại xảy ra. Lần này nơi bị trộm viếng là hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo với giá trị tài sản khoảng 80 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện kẻ trộm đột nhập qua đường lỗ thông gió.

Tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can Nguyễn Tấn Chuyên.

Chuyên khai nhận đã gây ra ba vụ trộm trên. Ngoài ra, Chuyên khai thêm đã trộm trót lọt hai vụ khác cũng tại nhà thờ Lễ Trang. Tài sản mà Chuyên trộm được là một chiếc xe máy hiệu Sirius và một lò vi sóng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

XUÂN LƯƠNG