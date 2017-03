Khởi tố kẻ đâm chết Trung úy Nguyễn Thanh Tưởng

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 19-8, Duy đã dùng dao đâm Trung úy Nguyễn Thanh Tưởng, cảnh sát khu vực - Công an phường 5, TP Vĩnh Long. Mặc dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Trung úy Tưởng đã chết.

Trong quá trình điều tra, công an bắt giữ Trần Chí Điểu và Nguyễn Tuấn Vũ là người có liên quan đến cái chết của Trung úy Tưởng. Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt thêm nghi can thứ tư là Trần Lê Tuấn (tạm trú phường 5, TP Vĩnh Long).

PHÚC TÂN