Khởi tố kẻ đòi tiền bảo kê quán ăn

Trước đó, ngày 9-1, Hoàng xưng là nhân viên của Công ty Đòi nợ thuê Thành Công (TP.HCM) dẫn một số người đến gặp ông Hà Bạch Long (chủ quán ăn Dốc Phố, thị xã Đồng Xoài) đòi bảo kê quán với giá 20 triệu đồng/quý. Nếu ông Long không đồng ý, Hoàng sẽ cho đàn em đến quán quậy phá để quán mất khách.

Đại diện Công ty Thành Công cho biết ngày 4-1 đã ra quyết định buộc thôi việc đối với Nguyễn Văn Hoàng do vi phạm quy chế và tự ý nghỉ việc nhiều ngày. Biết việc Hoàng đòi tiền bảo kê nên công ty cùng ông Long chủ động trình báo công an. Sáng 11-1, Công an đã bắt quả tang Hoàng khi đang nhận tiền ông Long.

H.NHI