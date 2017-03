Khởi tố kẻ giả danh nhà báo đi lừa đảo

Từ năm 2008, Quế đến các hộ gia đình ở tỉnh Nghệ An giới thiệu là “nhà báo”, “phóng viên VTV”, “cán bộ kiểm toán nhà nước”... để lừa nhận tiền chạy chế độ thương binh, hưu trí và chạy cho con em họ vào trường SOS, Trường dân tộc nội trú tỉnh.

Chiều 16-9, “nhà báo” Quế đột nhập vào khu tập thể Trường Chính trị Nghệ An lấy cắp một điện thoại di động của một học viên. Ngày 21-9, Quế bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ. Tại cơ quan công an, Quế khai đã giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt của người dân 30 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Quế, công an thu giữ một số giấy tờ, công văn giả.