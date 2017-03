Khởi tố kẻ giả kiểm sát viên nhận tiền “chạy tù”

Khám xét nơi tạm trú của Vinh, công an thu giữ hai bảng tên có dán ảnh Vinh và in chữ “Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận”. Vinh khai trong thời gian chấp hành án chín tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản năm 2008, Vinh quen và xin địa chỉ gia đình một số bạn tù.

Ra tù, Vinh liên lạc, tự xưng là cán bộ công an, kiểm sát, nói vanh vách nhân thân của những bạn tù này, sau đó hứa “chạy tù” cho họ.

Tổng số tiền Vinh lừa đảo hơn 58 triệu đồng.

P.NAM