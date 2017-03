Khởi tố kẻ hành hung phóng viên báo Người Lao Động

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Bình An với tội danh đánh người gây thương tích (thêm tình tiết là côn đồ), đồng thời cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Phan Bình An là một trong những người đã hành hung anh tại làng Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) ngày 6-1. Sau đó, An đã chở thẳng anh đến đồn Công an Đồng Đăng với lời lẽ thách thức pháp luật “Tao chở mày đến công an xem mày làm gì được tao!”.

PV Hồ Văn Út sau khi bị tấn công. Ảnh VÕ BÁ

Ngày 17-5, phóng viên Hồ Văn Út (báo Bình Dương) đã gửi đơn đến Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bà Hoàng Thị Vân Anh, chủ quán cà phê Cây Me, người đã dùng đá tấn công khi anh đang tác nghiệp.

V.TIẾN - V.BÁ