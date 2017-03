Khởi tố kẻ khai thác mỏ đá trái phép làm chết người

(PL)- Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản.

Theo hồ sơ, sáng 5-5, có sáu người đang khai thác, bốc vác đá dưới chân mỏ đá lèn Rỏi (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) thì đá trên đỉnh mỏ sập xuống làm hai người làm thuê khai thác đá cho Thủy là Nguyễn Văn Quảng và anh Lê Văn Trợ chết tại chỗ. Theo cơ quan công an, UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá ở mỏ lèn Rỏi cho Công ty TNHH Kiều Phương (huyện Tân Kỳ) và đã hết hạn từ năm 2008. Ông Tô Anh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Kiều Phương, giao cho Thủy (em dâu ông Phương) trông coi mỏ đá lèn Rỏi. Dựa vào đây, Thủy thuê người khai thác lậu mỏ đá, chế biến, bốc đá đưa đi bán. Sau khi xảy ra vụ sập đá làm hai người chết, Công ty Kiều Phương và Thủy đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Đ.LAM