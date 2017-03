Khởi tố kẻ mang súng và lựu đạn đi buôn heroin

(PL)- Ngày 14-8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Sai (trú xã Tam Thái, huyện Tương Dương) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 11-8, Sai mang súng và lựu đạn đi mua heroin ở khu vực biên giới Việt-Lào bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ. Sai đã chống đối quyết liệt hòng chạy trốn, tuy nhiên cảnh sát đã kịp tước súng trên tay Sai và bắt được Sai. Tang vật thu giữ trong người Sai gồm 16 g heroin, 5 g hồng phiến, hai khẩu súng tự chế cùng một quả lựu đạn mỏ vịt. Sai khai đã nhiều lần mang vũ khí đi mua heroin về bán cho các con nghiện. ĐẮC LAM