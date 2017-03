Khởi tố kẻ nghiện game chém công an

Trước đó, tối 17-5, Vương xin tiền mẹ là bà Nguyễn Thị Nga để đi chơi game nhưng bà Nga không cho. Vương đập vỡ kính mặt bàn rồi lấy kéo và dao đe dọa bà Nga đưa tiền. Bà Nga hoảng sợ dắt xe máy đi ra khỏi nhà thì Vương lấy dao chém vào xe khiến bà phải vứt xe bỏ chạy và điện thoại báo Công an thị xã Cửa Lò.

Đại úy Đặng Đình Minh (Công an thị xã Cửa Lò) cùng một chiến sĩ đến nơi can thiệp thì Vương to tiếng khiêu khích rồi xông vào chém Đại úy Minh.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thị xã Cửa Lò tăng cường mới bắt giữ được Vương.

Được biết Vương nghiện game nặng và hành vi của Vương có phần ảnh hưởng từ các trò chơi bạo lực trên mạng.

ĐẮC LAM